Путин перенёс поездку в Крым
Рабочую поездку Владимира Путина в Крым, которая должна была состояться сегодня, решено перенести на понедельник, 20 июля. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня глава государства будет работать в свой резиденции в Ново-Огарёве и «даст старт бюджетному процессу». Путин решил сегодня созвать первое из совещаний, посвящённых данной теме, отмечает RT.
В Крыму президент должен был принять участие в закладке боевых кораблей для военно-морского флота. Торжественная церемония намечалась в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Речь идет о десантных кораблях проекта «Прибой», которые призваны заменить вертолётоносцы «Мистраль», которые Франция отказалась продавать России, разрвав контракт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Вильфанд пообещал россиянам длинный бархатный сезон на Черном море
- В Кремле ответили на угрозы США ввести санкции против российских газопроводов
- Путин перенёс поездку в Крым
- К выходным в Москве потеплеет
- Вильфанд: лето в России будет жарким
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru