Путин перенёс поездку в Крым

Рабочую поездку Владимира Путина в Крым, которая должна была состояться сегодня, решено перенести на понедельник, 20 июля. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня глава государства будет работать в свой резиденции в Ново-Огарёве и «даст старт бюджетному процессу». Путин решил сегодня созвать первое из совещаний, посвящённых данной теме, отмечает RT.

В Крыму президент должен был принять участие в закладке боевых кораблей для военно-морского флота. Торжественная церемония намечалась в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Речь идет о десантных кораблях проекта «Прибой», которые призваны заменить вертолётоносцы «Мистраль», которые Франция отказалась продавать России, разрвав контракт.

