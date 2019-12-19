Путин отшутился на реплику об украинских танках на Кубани

Президент Российской Федерации Владимир Путин шуткой откликнулся на реплику представителя украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка о том, что Москва заняла бы совсем другую позицию в отношении Киеву, если бы на Кубани появились украинские танки. Эта тема возникла на итоговой пресс-конференции российского лидера.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?», — уточнил Владимир Путин. На это Цимбалюк заметил, что основной боевой машиной Украины считается Т-64, выпускаемый в Харькове. Президент РФ напомнил, что эта техника – наследие Советского Союза, отмечает RT.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, президент РФ подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках нет иностранных, оккупационных войск. Силовые подразделения на территориях Донбасса, которые не контролирует Киев, состоят из местных жителей.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что в конфликте на востоке Украины принимают участие с обеих сторон и представители стран Европы, например, французы, и немцы, однако они не составляют основу вооруженных формирований, передает «Свободная пресса».

