Путин оценил возможность широкой амнистии в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что властям не следует забывать о таком инструменте гуманизации, как широкая амнистия, передаёт РИА Новости.

На встрече с членами СПЧ российский лидер напомнил правозащитникам о судьбе царской России, которая выпустила из-за решётки огромное количество людей. Поэтому, по словам Путина, по поводу широкой амнистии надо «внимательно посмотреть».

«Надо понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе», - добавил Путин.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходит в формате видеосвязи, глава государства поддержал идею одного из участников мероприятия о создания в стране специального суда по правам человека. По словам Путина, эта инициатива - правильная, но требует проработки.