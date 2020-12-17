Путин оценил качество онлайн-образования в России
17 декабря 202013:44
Качество образования страдает при переходе на дистанционную форму. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер заявил, что «онлайн-образование — это не навсегда».
По мнению Путина, онлайн-система никогда не заменит личного контакта с преподавателем.
Вместе с тем президент отметил, что онлайн-возможности в образовании необходимо использовать и в будущем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru