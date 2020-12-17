Путин оценил качество онлайн-образования в России

Качество образования страдает при переходе на дистанционную форму. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что «онлайн-образование — это не навсегда».

По мнению Путина, онлайн-система никогда не заменит личного контакта с преподавателем.

Вместе с тем президент отметил, что онлайн-возможности в образовании необходимо использовать и в будущем.



