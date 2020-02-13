Путин оценил идею внести в Конституцию понятие страны-победительницы

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ещё подумать над идеей закрепить в Конституции за страной статус державы-победительницы во Второй мировой войне. Он положительно оценил саму инициативу, однако пока не определился насчёт того, нужно ли это фиксировать в Основном законе, передает RT.

На встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию российский лидер подчеркнул, что попытки переписать историю вредны и имеют «определённый понятный подтекст». По его словам, во время войны речь шла об уничтожении этноса как такового.

«Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл», - цитирует президента РЕН ТВ.

