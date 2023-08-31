Путин откроет в День знаний новые школы в пяти регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября откроет новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что российский лидер будет принимать участие в церемониях открытия в формате видеоконференции.

«Кроме того, Владимир Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трёх общеобразовательных школ с обучением на русском языке», - добавили в Кремле.

Ранее в администрации президента заявили, что 1 сентября Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном», на котором будут присутствовать 30 школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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