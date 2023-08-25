Метеоролог Шувалов пообещал москвичам теплый и солнечный День знаний

«Погода ожидается малооблачной. Утром, когда выстроится школьная линейка, будет около +16…+17 градусов. Днем же, когда закончатся занятия, воздух прогреется до +22…+24 градусов», — отметил синоптик.

Вместе с тем Шувалов заявил, что вся последняя неделя августа будет солнечной и теплой, а дожди возможны лишь 28 и 29 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

