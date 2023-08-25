Метеоролог Шувалов пообещал москвичам теплый и солнечный День знаний
В первый день осени воздух прогреется до +24, при этом будет солнечно, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН пообещал теплую и малооблачную погоду в столичном регионе в первый день учебного года.
«Погода ожидается малооблачной. Утром, когда выстроится школьная линейка, будет около +16…+17 градусов. Днем же, когда закончатся занятия, воздух прогреется до +22…+24 градусов», — отметил синоптик.
Вместе с тем Шувалов заявил, что вся последняя неделя августа будет солнечной и теплой, а дожди возможны лишь 28 и 29 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru