Путин опроверг подготовку новой пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции опроверг слухи о том, что в стране готовится новая пенсионная реформа.

«Никакой новой пенсионной реформы не будет», - уверенно заявил глава государства, добавив, что данный вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в министерствах.

В то же время президент добавил, что готовятся некие решения о защите пенсионных накоплений.

