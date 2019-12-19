Путин опроверг подготовку новой пенсионной реформы
19 декабря 201914:41
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции опроверг слухи о том, что в стране готовится новая пенсионная реформа.
«Никакой новой пенсионной реформы не будет», - уверенно заявил глава государства, добавив, что данный вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в министерствах.
В то же время президент добавил, что готовятся некие решения о защите пенсионных накоплений.
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ФОТО: pixabay.com
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