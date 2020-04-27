Путин поддержал усиление наказания за пожары из-за незаконных рубок леса









Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение об усилении ответственности за попытки скрыть незаконные рубки леса пожарами. Эту тему глава государства затрону на совещании о ситуации с пожарами и паводками в регионах страны с участием главы МЧС и губернаторов в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.

При этом Путин отметил, что постоянное ужесточение наказания не всегда приводит к изменению ситуации по сути. Однако, по его словам, в данном случае сомнений в правильности выбора нет. В ходе совещании глава МЧС Евгений Зиничев выступил с инициативой ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к распространению пожаров на населенные пункты.

Что касается других случаев, когда речь идёт о ситуации в быту, нужно, скорее всего, помогать людям решать стоящие перед ними хозяйственные задачи другими способами, подчеркнул президент.

Владимир Путин также призвал регионы быть готовыми к осложнению обстановки с паводками и пожарами, несмотря на текущую относительно стабильную ситуацию. Он поручил продолжать постоянный мониторинг и предотвращать риски на ранних стадиях.

