Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, для граждан штрафы могут составить от 50 до 100 тысяч рублей, компании могут оштрафовать от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

При повторном нарушении для граждан штрафы удваиваются, а с компаний штрафы будут привязывать к годовому объему выручки – от 1/20 до 1/10 за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей.

В случаях призывов к экстремизму, пропаганде наркотиков и детской порнографии эти штрафы удваиваются для первоначального случая размещения, при повторном – граждан оштрафуют на сумму от 200 до 500 млн рублей, а компании – на 10-20% годовой выручки, но не менее 8 млн рублей.

