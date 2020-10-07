Путин одобрил идею об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова индексировать пенсии работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.

Миронов заявил о решении президента после встречи с ним. «Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что в принятой поправке к конституции отсутствует разделение на работающих и неработающих пенсионеров. Политик напомнил, что возглавляемая им партия традиционно выступает за индексацию пенсий для всех пенсионеров и уже вносила в Думу соответствующие законопроекты.

Миронов добавил, что в России 10 миллионов работающих пенсионеров, пишет Ura.ru

От индексаций пенсий пенсионеров отказались 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у большинства парламентариев.



