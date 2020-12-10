Путин «объявил в розыск» 97-летнюю жительницу Ставропольского края

Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам ФСБ и МВД найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним поговорить, сообщает пресс-служба Кремля.

О желании женщины главе государства рассказала член СПЧ Галина Осокина, которая пояснила, что эту просьбу она взяла с «Ёлки желаний». При этом известно только имя россиянки - Наталья Ивановна Донскова, которая живёт в Ставропольском крае.

Путин ответил, что с удовольствием переговорит с женщиной, но не знает, где она живёт.

«Телефон-то вы не оставляете. Приглашаете в гости, сказали, что «старушка вам будет очень рада», но адреса не оставляете. Как так?» - заявил президент и предложил поручить поиски женщины ФСБ или МВД.

Ранее стало известно, что 17 декабря состоится ежегодная итоговая пресс-конференция Путина. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой глава государства будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёве, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

