Путин «объявил в розыск» 97-летнюю жительницу Ставропольского края
Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам ФСБ и МВД найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним поговорить, сообщает пресс-служба Кремля.
О желании женщины главе государства рассказала член СПЧ Галина Осокина, которая пояснила, что эту просьбу она взяла с «Ёлки желаний». При этом известно только имя россиянки - Наталья Ивановна Донскова, которая живёт в Ставропольском крае.
Путин ответил, что с удовольствием переговорит с женщиной, но не знает, где она живёт.
«Телефон-то вы не оставляете. Приглашаете в гости, сказали, что «старушка вам будет очень рада», но адреса не оставляете. Как так?» - заявил президент и предложил поручить поиски женщины ФСБ или МВД.
Ранее стало известно, что 17 декабря состоится ежегодная итоговая пресс-конференция Путина. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой глава государства будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёве, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим «военного времени» на границе с РФ
- Путин «объявил в розыск» 97-летнюю жительницу Ставропольского края
- Захарова прокомментировала любовь украинцев к песням на русском языке
- Голикова призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников
- Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие нарушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru