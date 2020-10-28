Путин объявил о бесплатных лекарствах для больных COVID-19

Больные COVID-19 в России будут обеспечиваться бесплатными медикаментами. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

Как пояснил глава государства, правительство шло к решению этого вопроса и процесс согласования уже практически успешно завершён. По словам Путина, бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом позволит им проходить лечение амбулаторно, передает Ura.ru.

На совещании с членами правительства президент также отметил, что в России нет второй волны коронавируса. По его словам, даже первая ещё только докатывается до отдельных субъектов федерации.

Как отмечает «Свободная пресса», Владимир Путин призвал «держать руку на пульсе» и реагировать на развитие ситуации эффективно и своевременно.

