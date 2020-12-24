Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин заявил, что 2021 года в России будет объявлен Годом науки и технологий, сообщает ТАСС.

Глава государства озвучил своё предложение на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова. Путин отметил ценность людей, которые трудятся в данных сферах. По словам президента их вклад в развитие России заслуживает особого признания обществом и государством.

Ранее стало известно, что Путин стал самым популярным политиком в 2020 году, сообщает Ura.ru. По данным ВЦИОМ, за президента РФ проголосовали 38% граждан, второе место занял премьер-министр Михаил Мишустин (17%), третье — глава Минобороны Сергей Шойгу (15%).

