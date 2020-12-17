Путин объяснил коронавирусные ограничения в Петербурге

Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом около 85%, а в Санкт-Петербурге - больше, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции.

"Ограничения связаны с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так и границы будут открыты", - отметил Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПресс-конференция Путина
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