Путин объяснил коронавирусные ограничения в Петербурге

Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом около 85%, а в Санкт-Петербурге - больше, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции.

"Ограничения связаны с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так и границы будут открыты", - отметил Путин.