В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» главе государства поступили вопросы о падении доходов и низких зарплатах в регионах.

Один из них пришел в формате видеообращения от Станислава Таукачикаса из города Светлый Калининградской области. Он сообщил, что на зарплату пожарных в настоящее время прожить невозможно. Как командир отделения, он получает 16 тысяч, а его коллеги в среднем 12-13 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, президент отметил, что необходимо разбираться на местах с такими низкими зарплатами. А также обратил внимание на то, что у гражданского гражданского персонала ведомства низкие зарплаты.

Но МЧС выделят в этом году 4,3 миллиарда рублей, что позволит повысить зарплаты пожарным до 32 тысяч, заявил президент РФ.

Напомним, что в этом году Владимир Путин проводит семнадцатую «Прямую линию». Главе государства поступило более 1,5 миллионов вопросов, ранее сообщил телеканал «Россия 24».

