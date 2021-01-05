Путин: Нужно вытаскивать людей из трущоб

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам призвал «вытаскивать людей из трущоб» и поинтересовался работой, проведённой в этом направлении.

Ранее в декабре на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства уже обращал внимание на проблему аварийного жилья. Путин призвал кабмин «закрывать эту позорную страницу» и следить, чтобы объёмы ветхого жилья не увеличивались.

Во вторник в ходе совещания президент поинтересовался, за счёт каких механизмов можно ускорить решение проблемы, адресовав свой вопрос главе Минстроя Иреку Файзуллину.

