Путин: Нужно вытаскивать людей из трущоб
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам призвал «вытаскивать людей из трущоб» и поинтересовался работой, проведённой в этом направлении.
Ранее в декабре на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства уже обращал внимание на проблему аварийного жилья. Путин призвал кабмин «закрывать эту позорную страницу» и следить, чтобы объёмы ветхого жилья не увеличивались.
Во вторник в ходе совещания президент поинтересовался, за счёт каких механизмов можно ускорить решение проблемы, адресовав свой вопрос главе Минстроя Иреку Файзуллину.
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