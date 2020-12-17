Путин назвал виновников экологических катастроф в России
Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции прокомментировал проблему экологических катастроф, подчеркнув необходимость наказания для их виновников.
"Проблема делится на две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба. То, что связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная с советских времен. За это несут ответственность органы власти и регионального, и федерального уровня. Мы на это должны реагировать. Чем раньше сможем мы этим эффективно заняться, тем лучше. Есть проблемы текущего характера, техногенные происшествия, виновники которого должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должно быть принято решение о степени ответственности. И эта ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, нанесенного окружающей среде и людям, которые живут в той местности", - заявил президент.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин назвал сроки восстановления российской экономики
- Путин назвал самые пострадавшие от коронакризиса отрасли
- Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
- Путин обвинил Запад во вмешательстве в дела Белоруссии
- Путин ответил Санду на призыв вывести миротворцев из Приднестровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru