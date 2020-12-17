Путин назвал виновников экологических катастроф в России

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции прокомментировал проблему экологических катастроф, подчеркнув необходимость наказания для их виновников.

"Проблема делится на две части. Первая касается так называемого накопленного ущерба. То, что связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная с советских времен. За это несут ответственность органы власти и регионального, и федерального уровня. Мы на это должны реагировать. Чем раньше сможем мы этим эффективно заняться, тем лучше. Есть проблемы текущего характера, техногенные происшествия, виновники которого должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должно быть принято решение о степени ответственности. И эта ответственность лежит на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, нанесенного окружающей среде и людям, которые живут в той местности", - заявил президент.