Путин назвал умершего Лужкова смелым политиком
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, говорится о том, что покойный был «личностью поистине неординарного масштаба».
Кроме того, президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, «настоящим градоначальником» Москвы, которого уважали жители столицы.
Особо подчеркивается, что к бывшему мэру с особой теплотой относятся жители Севастополя и моряки Черноморского флота. Лужков ранее неоднократно называл Севастополь русским городом, даже когда Крым входил в состав Украины.
«Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», - заключил глава государства.
Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Операция прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не придя в себя после наркоза. Ему было 83 года.
Ранее сообщалось, что бывший мэр будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Свои соболезнования в связи со смертью предшественника так же выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник поручил создать комиссию по организации похорон Лужкова, отмечает «Свободная пресса».
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