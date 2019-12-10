Путин назвал умершего Лужкова смелым политиком

Особо подчеркивается, что к бывшему мэру с особой теплотой относятся жители Севастополя и моряки Черноморского флота. Лужков ранее неоднократно называл Севастополь русским городом, даже когда Крым входил в состав Украины.

«Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», - заключил глава государства.

Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике после операции на сердце. Операция прошло успешно, однако возникли осложнения и он скончался, не придя в себя после наркоза. Ему было 83 года.

Ранее сообщалось, что бывший мэр будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Свои соболезнования в связи со смертью предшественника так же выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник поручил создать комиссию по организации похорон Лужкова, отмечает «Свободная пресса».

