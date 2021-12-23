Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о министрах и своих совместных поездках в Сибирь с Сергеем Шойгу, назвал жителей региона золотым фондом России.

«Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом» - добавил президент.

По его словам, он регулярно приезжает в Сибирь с 2000-х годов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьПресс-конференция Путина
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