Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о министрах и своих совместных поездках в Сибирь с Сергеем Шойгу, назвал жителей региона золотым фондом России.

«Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом» - добавил президент.

По его словам, он регулярно приезжает в Сибирь с 2000-х годов.

