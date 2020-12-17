Путин назвал секрет семейного счастья

Секрет семейного счастья - это любовь. Так ответил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции на вопрос исландского журналиста. Однако, по его словам, это не секрет.

Он добавил, что это и основа взаимоотношений между народами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СемьяПресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры