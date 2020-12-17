Путин назвал секрет семейного счастья
17 декабря 202016:27
Секрет семейного счастья - это любовь. Так ответил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции на вопрос исландского журналиста. Однако, по его словам, это не секрет.
Он добавил, что это и основа взаимоотношений между народами.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru