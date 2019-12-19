Путин назвал самые тяжелые для себя моменты последних 20 лет

19 декабря 201917:47

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции признался, что самыми тяжелыми моментами в его жизни за последние 20 лет стали два теракта в России. Это теракт на Дубровке в 2002 года и в Беслане в 2004 году.

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«Это Беслан - никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», - сказал глава государства .

Отметим, что во время недавнего заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент заявлял, что теракт в Беслане стал его личной болью, передает RT.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане. Спустя три дня при освобождении заложников погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В результате теракта на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 заложников.

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ФОТО: РИА Новости
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