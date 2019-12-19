Путин назвал самые тяжелые для себя моменты последних 20 лет

«Это Беслан - никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», - сказал глава государства .

Отметим, что во время недавнего заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент заявлял, что теракт в Беслане стал его личной болью, передает RT.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане. Спустя три дня при освобождении заложников погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В результате теракта на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 заложников.

