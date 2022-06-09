Путин рассказал, когда Россия будет жить лучше

Президент РФ Владимир Путин заявил, что через десять лет Россия будет жить лучше, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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