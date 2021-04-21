Путин назвал чрезвычайной ситуацию с демографией в России

В России сложилась чрезвычайная ситуация с демографией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию.

По словам главы государства, пандемия наложилась на последствия демографических ударов 1940-ых и 1990-ых годов. «Статистика даёт нерадостные цифры, мы видим даже определённое снижение», - отметил Путин. Однако, по его словам, стратегические цели в демографии не будут меняться.

Сбережение народов России – высший национальный приоритет. Стратегия состоит в том, чтобы выйти на устойчивый рост населения, добиться, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет, подчеркнул президент.

