Путин назначил внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проводить внеплановые проверки средних учебных заведений и поставщиков продуктов в них на предмет качества питания школьников.

Отвечать за таки ревизии будет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, информирует пресс-служба Кремля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПроверкиШколыПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры