Путин назначил внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов
15 октября 202013:17
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проводить внеплановые проверки средних учебных заведений и поставщиков продуктов в них на предмет качества питания школьников.
Отвечать за таки ревизии будет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, информирует пресс-служба Кремля.
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru