Путин назначил Алексея Беспрозванных и.о. губернатора Калининградской области

Президент России Владимир Путин после перехода Антона Алиханова в правительство назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Алексею Беспрозванных с 2003 года работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, после чего стал директором филиала компании в Воронежской области. В 2012 году получил пост зампреда в правительстве Воронежской области. С 2016 года работал в Минпромторге, занимая должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления. Затем стал замминистра промышленности и торговли.

Ранее депутаты Государственной думы утвердили губернатора Калининградской области Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

