Путин назначил нового замглавы МВД России
Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов назначен заместителем министра внутренних дел. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Этим же документом от занимаемой должности был освобожден предыдущий замглавы МВД генерал-полковник полиции Михаил Ваничкин.
Храпов руководил ГУНК с апреля 2016 года. Кроме того, генерал-лейтенант полиции прошел президентскую программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.
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