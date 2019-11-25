Путин назначил нового главу ГИБДД Москвы
25 ноября 201913:41
Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя московского управления ГИБДД. Им стал полковник полиции Юрий Дроганов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД
Ранее Дроганов исполнял обязанности главы московской ГИБДД после отставки предыдущего руководителя столичной инспекции Виктора Коваленко. Последний занимал этот пост с марта 2015 года, в начале 2019 года он подал рапорт об отставке.
Полковник Дроганов с 2015 года занимал пост заместителя начальника управления ГИБДД Москвы.
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ФОТО: kremlin.ru
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