Путин назначил Мединского главой межведомственной комиссии по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский.

Согласно документу, межведомственная комиссия образована «в целях обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов, научно-образовательного и культурного сообщества в части, касающейся отстаивания национальных интересов РФ, связанных с защитой исторической правды и сохранением исторической памяти, в том числе с предупреждением попыток фальсификации исторических фактов».

Также комиссия призвана обеспечивать взаимодействие структур для развития просветительской деятельности в области истории.

Помимо координации деятельности органов и ведомств комиссия будет анализировать действия иностранных структур и лиц, которые наносят «ущерб национальным интересам РФ в исторической сфере», и оперативно принимать меры по противодействию такой деятельности.

Кроме того, одна из задач межведомственной комиссии — подготовка предложений по «информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историко-культурных просветительских акций», в том числе посвященным памятным датам и историческим событиям.

