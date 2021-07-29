Путин назначил главу Минобрнауки зампредом комиссии при правительстве
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назначен заместителем председателя комиссии по научно-технологическому развитию РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Фальков был одним из членов комиссии во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
Комиссия по научно-технологическому развитию регулирует разработку профильных государственных программ, инновационных проектов, а также участвует в планировании бюджета на научные исследования, отмечает Ura.ru.
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