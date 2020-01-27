Путин назначил первого заместителя директора Росгвардии
27 января 202017:18
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем директора Федеральной службы войск Росгвардии.
Он займёт должность главнокомандующего войсками Росгвардии. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации. До этого генерал Стригунов командовал Сибирским округом войск Росгвардии.
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ФОТО: kremlin.ru
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