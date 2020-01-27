Путин назначил первого заместителя директора Росгвардии

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Японского журналиста выдворили из России за сбор секретной информации

Разбившийся в Афганистане самолет мог быть американским

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Он займёт должность главнокомандующего войсками Росгвардии. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации. До этого генерал Стригунов командовал Сибирским округом войск Росгвардии.

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