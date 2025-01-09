Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора Москвы Дениса Попова замглавы МЧС России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, следует из указа главы РФ.
В 2001 году чиновник окончил Российскую правовую академию Минюста России, а службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.
В должности прокурора Москвы Попов работал с 2019 года.
Ранее стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов назначил гендиректором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ (ППК ВСК) Игоря Маковского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru