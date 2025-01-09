Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора Москвы Дениса Попова замглавы МЧС России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, следует из указа главы РФ.

В 2001 году чиновник окончил Российскую правовую академию Минюста России, а службу в органах прокуратуры начал в 2000 году.

В должности прокурора Москвы Попов работал с 2019 года.

Ранее стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов назначил гендиректором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ (ППК ВСК) Игоря Маковского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



