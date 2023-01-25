Путин: национальная безопасность России зависит от сохранения исторической памяти

Движение России вперёд, её суверенитет и национальная безопасность зависят от сохранения исторической памяти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений, которое зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, сообщает РИА Новости.

По словам президента, также важно сохранить духовные основы и нравственные ценности, а также воспитание молодёжи, основанное на высоких образцах патриотизма.

Ранее Владимир Путин включил в число принципов культурной политики защиту института брака, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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