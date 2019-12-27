Путин направил поздравление по случаю Дня спасателя

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Праздничная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер в своё приветствии подчёркивает, что спасателей можно причислить к отдельной, героической когорте людей, которые всегда первыми спешат на помощь.

«В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность и самоотверженность, умение действовать четко, слаженно, на результат», — цитирует Газета.ру главу государства.

Путин выразил уверенность, что высокий профессионализм, опыт и следование традициям будут всегда способствовать сотрудникам МЧС в выполнении поставленных задач на благо Родины и сограждан. Президент также пожелал крепкого здоровья и успехов спасателям и их семьям.

