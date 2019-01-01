Путин напомнил, кто станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта, станет властительницей мира, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА ФАН.

По его словам, России следует добиться успехов в этом направлении в течение ближайших пяти лет.

«Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — цитирует Путина RT.

Глава государства также отметил, что многие страны уже делают шаги в этом направлении.

Ранее профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН рассказал, когда искусственный интеллект перестанет ошибаться.

