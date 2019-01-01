Путин напомнил, кто станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить технологический суверенитет в области искусственного интеллекта, станет властительницей мира, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА ФАН.
По его словам, России следует добиться успехов в этом направлении в течение ближайших пяти лет.
«Уже говорил и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — цитирует Путина RT.
Глава государства также отметил, что многие страны уже делают шаги в этом направлении.
Ранее профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН рассказал, когда искусственный интеллект перестанет ошибаться.
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