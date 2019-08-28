Путин наградил жителей Иркутской области за спасение людей во время паводка

Владимир Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» за их смелые действия во время паводка в регионе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. В частности, награды удостоились машинист тепловоза Артем Мингазов, сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, врач Марина Балганова, фермер Константин Хохлов и другие.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Жертвами стихии стали 25 человек, более 750 человек были госпитализированы, шестеро числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тысяч человек. В результате разгула стихии были подтоплены более сотни населенных пунктов.