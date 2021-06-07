Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока Андрея Козлова

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ведущего телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ о награждении появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В формулировке присвоения наград значится: «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Борис Крюк - пасынок создателя и первого ведущего игры «Что? Где? Когда» Владимира Ворошилова. Он ведёт телепередачу с 2001 года, а также выступает в качестве автора сценария, режиссера и продюсера.

Андрей Козлов играет в клубе с 1989 года, он имеет статус магистра игры, трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова». Он владеет «Бриллиантовой совой» и имеет звание «Лучший капитан клуба». Козлов также занимает должность президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Генеральный продюсер и первый заместитель генерального директора телекомпании «Игра-ТВ». Академик Академии российского телевидения.

