Путин наградил спасателей и пожарных, боровшихся с лесными пожарами и паводками
Президент России Владимир Путин в Благовещенске вручил государственные награды спасателям и пожарным из разных регионов страны, участвовавшим в ликвидации последствий природных пожаров и паводков. Об этом сообщает ТАСС.
Так, врача-специалиста, спасателя I класса Дмитрия Миронова из Амурской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медали «За отвагу на пожаре» получили четыре сотрудника пожарных служб: Александр Захаров из Тюменской области, Александр Панов из Челябинской области, Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.
Также Путин наградил медалями «За спасение погибавших» сотрудников экстренных служб Андрея Савватеева из Забайкальского края и Евгения Колесникова из Амурской области.
Кроме того, государственные награды получили члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен (Хабаровский край) и Семен Пазынич (Якутия).
Путин отметил, что работа спасателей сложна и благородна, а также поблагодарил их за службу и готовность рисковать жизнью ради спасения других.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Путин наградил спасателей и пожарных, боровшихся с лесными пожарами и паводками
- На Украине заявили, что «Северному потоку-2» не разрешат работать в коммерческом режиме
- Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке
- В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану
- Ученые предупредили о «старении» органов больных коронавирусом
- Число жертв наводнений из-за урагана «Ида» в США приблизилось к 50
- Источник: К падению бетономешалки с эстакады могло привести превышение скорости
- Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
- Участника штурма Капитолия в шапке с рогами могут посадить на 20 лет
- ПВО в Сирии отразили воздушную атаку Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru