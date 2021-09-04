Путин наградил спасателей и пожарных, боровшихся с лесными пожарами и паводками

Президент России Владимир Путин в Благовещенске вручил государственные награды спасателям и пожарным из разных регионов страны, участвовавшим в ликвидации последствий природных пожаров и паводков. Об этом сообщает ТАСС.

Так, врача-специалиста, спасателя I класса Дмитрия Миронова из Амурской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медали «За отвагу на пожаре» получили четыре сотрудника пожарных служб: Александр Захаров из Тюменской области, Александр Панов из Челябинской области, Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.

Также Путин наградил медалями «За спасение погибавших» сотрудников экстренных служб Андрея Савватеева из Забайкальского края и Евгения Колесникова из Амурской области.

Кроме того, государственные награды получили члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен (Хабаровский край) и Семен Пазынич (Якутия).

Путин отметил, что работа спасателей сложна и благородна, а также поблагодарил их за службу и готовность рисковать жизнью ради спасения других.

