Путин: над продовольственными сертификатами можно подумать
Президент РФ Владимир Путин считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, передает РИА Новости.
Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его можно.
Ранее Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, однако он есть и должен выйти на докризисный уровень. По его словам, ситуация исправляется, она оказалась даже немного лучше, чем предварительный прогноз.
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