Путин: над продовольственными сертификатами можно подумать

Президент РФ Владимир Путин считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, передает РИА Новости.

Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его можно.

Ранее Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, однако он есть и должен выйти на докризисный уровень. По его словам, ситуация исправляется, она оказалась даже немного лучше, чем предварительный прогноз.

