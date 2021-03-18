Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили гостей праздничного концерта «Дни Крыма» в «Лужниках» с семилетием возвращения полуострова в состав РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Российский лидер обратился к присутствующим и заявил, что день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - это «праздник для всей огромной России».
«Именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире», – сказал Путин.
Глава государства отметил значимость Крыма и Севастополя для истории российского государства, напомнив, что здесь принял Крещением князь Владимир и его дружина, проходили важные военные сражения.
Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что Россия и Крым «четверть века были по разные границы», однако не смотря на это «москвичи не оставляли надежду на воссоединение».
«Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом», – сказал Собянин.
Концерт посвящённый семилетию возвращения Крыма в состав России дал старт традиционным дням республики в Москве, в рамках которого в разных точках столицы откроются туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска на полуострове, узнать об основных туристических маршрутах по республике и посмотреть выставку достопримечательностей.
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