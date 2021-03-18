Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили гостей праздничного концерта «Дни Крыма» в «Лужниках» с семилетием возвращения полуострова в состав РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Российский лидер обратился к присутствующим и заявил, что день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - это «праздник для всей огромной России».

«Именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире», – сказал Путин.

Глава государства отметил значимость Крыма и Севастополя для истории российского государства, напомнив, что здесь принял Крещением князь Владимир и его дружина, проходили важные военные сражения.



Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что Россия и Крым «четверть века были по разные границы», однако не смотря на это «москвичи не оставляли надежду на воссоединение».

«Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом», – сказал Собянин.

Концерт посвящённый семилетию возвращения Крыма в состав России дал старт традиционным дням республики в Москве, в рамках которого в разных точках столицы откроются туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска на полуострове, узнать об основных туристических маршрутах по республике и посмотреть выставку достопримечательностей.