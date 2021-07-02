Путин и Мишустин соболезнуют родным худрука театра «Ромэн» Сличенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя Московского цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко, который скончался на 87 году жизни. Траурная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Как отметил глава государства, из жизни ушёл «яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру «Ромэн». По оценке президента, Сличенко внёс уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, а также сумел воспитать блестящее поколение молодых артистов.

Соболезнование в связи с кончиной Народного артиста СССР также выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вспоминая мастера, премьер-министр отметил «необыкновенное обаяние режиссера, его темперамент и энергетику».

Николай Сличенко поступил в труппу театра «Ромэн» после окончания Великой Отечественной войны в 16 лет. В 1977 году он возглавил коллектив. Дату прощания с Николаем Алексеевичем в театре объявят дополнительно.

