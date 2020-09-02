Путин и Мишустин поздравили актёра Гафта с 85-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 85-летним юбилеем народному артисту РСФСР Валентину Гафту. Глава государства отметил, что актёр принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей, сообщает пресс-служба Кремля. Президент пожелал артисту и его близким доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Поздравление Валентину Гафту направил и председатель правительства Михаил Мишустин. Телеграмма опубликована на сайте кабинета министров. Премьер, в частности, отметил, что на ролях актёра выросло несколько поколений зрителей.

Валентин Гафт проведет день рождения за городом в кругу семьи и близких друзей, рассказал ранее ТАСС его супруга народная артистка России Ольга Остроумова. Она уточнила, что в праздновании юбилея примут участие четверо внуков, двое детей, помощница семьи. В августе 2019 года актер перенёс инсульт, после чего проходил реабилитацию, ему запрещены перегрузки.

С 1969 года Валентин Гафт служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий.

