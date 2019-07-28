Высоты и глубины президента Путина
НСН сделала подборку фактов о полетах президента РФ Владимира Путина и его подводных погружениях.
Президент России Владимир Путин объяснил, зaчем спускaется под воду и поднимaется в небо. Глaвa госудaрствa отметил, что россияне рaботaют в рaзных условиях: в небе, под водой, под землей. Путин вырaзил уверенность, что кaк президент он должен побывaть тaм, где рaботaют люди, и увидеть все своими глaзaми.
Владимир Путин 27 июля 2019 года погрузился на дно Финского залива в бастискафе. Экспедиция была посвящена мемориальным мероприятиям в память затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Семга» и состоялась накануне празднования Дня ВМФ, сообщает РИА «Новости».
Погружение президента на глубину около 50 м на спускаемом аппарате «Си Эксплорер-3» продлилось 30 минут. На месте гибели подложки была установлена памятная табличка.
«Я не в первый раз погружаюсь под воду, - напомнил глава государства. - Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», - цитирует президента ТАСС.
Будучи главой российского правительства, Владимир Путин 1 августа 2009 года совершил погружение на дно озера Байкал в батискафе «Мир-1», которое состоялось в рамках научной экспедиции «Миры на Байкале». На глубине 1,395 тыс. метров он вышел на связь по гидрофону. Путин отметил, что очутился в «супе из планктона», отмечает «Взгляд».
В 2011 году Владимир Путин нырял с аквалангом на дно Таманского залива к затопленному античному городу Фанагория. Президент поднялся из воды, держа две амфоры, напомнил РБК.
В 2013 году в рамках экспедиции Русского географического общества президент на подводном аппарате «Си-эксплорер-5» совершил спуск на дно Финского залива к затонувшему фрегату «Олег» и пробыл под водой около 30 минут.
Уже в августе 2015 года в Черном море Владимир Путин опустился в батискафе на глубину 80 м. По словам президента, на дне он увидел корабль времен развития связей Киевской Руси с Византией, напомнила Лента.ру.
О первом полете Владимира Путина стало известно в 2000 году, когда он, будучи в статусе еще исполняющего обязанности президента за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный напомнили Дни.ру
О следующем полете президента СМИ написали в 2005 году. Российский президент совершил полет на борту стратегического бомбардировщика Ту-160 «Павел Таран». Владимир Путин вылетел на нем в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота, сообщал телеканал «Звезда».
В августе 2010 года Путин в статусе главы правительства участвовал в тушении лесных пожаров в Рязанской области. В качестве второго пилота он управлял самолетом-амфибией Бе-200. Позже он предложил конструкторам усовершенствовать систему защиты от непроизвольного открытия забора воды, отметили РИА «Новости».
По информации РБК, в 2012 году президент России участвовал в эксперименте в рамках проекта «Полет надежды». Владимир Путин за штурвалом мотодельтаплана показал путь стерхам, выросшим в неволе.
Отметим, в своем интервью журналистам в ходе празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года, президент отметил, что нa земле много проблем. «Чтобы их было поменьше, приходится и нa высоту поднимaться, и под воду опускaться», - зaключил российский лидер.
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