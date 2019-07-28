Президент России Владимир Путин объяснил, зaчем спускaется под воду и поднимaется в небо. Глaвa госудaрствa отметил, что россияне рaботaют в рaзных условиях: в небе, под водой, под землей. Путин вырaзил уверенность, что кaк президент он должен побывaть тaм, где рaботaют люди, и увидеть все своими глaзaми.

Владимир Путин 27 июля 2019 года погрузился на дно Финского залива в бастискафе. Экспедиция была посвящена мемориальным мероприятиям в память затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Семга» и состоялась накануне празднования Дня ВМФ, сообщает РИА «Новости».

Погружение президента на глубину около 50 м на спускаемом аппарате «Си Эксплорер-3» продлилось 30 минут. На месте гибели подложки была установлена памятная табличка.

«Я не в первый раз погружаюсь под воду, - напомнил глава государства. - Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», - цитирует президента ТАСС.