Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.



«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией», - сказал Путин.

Также Путин заявил, что все должны помнить, какую цену Советский Союз заплатил за Победу во Второй мировой войне. По его словам, только Красная армия потеряла 8,5 млн бойцов, и это еще не окончательные данные.

Кроме того, президенты двух стран высадили ели возле мемориала в рамках акции «Сад памяти», передает «Свободная пресса».

Мемориал представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата. Он был создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина в районе деревни Хорошево, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои.

Перед открытием мемориала Путин обратился к россиянам с призывом прийти на участки и проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. При этом он подчеркнул, что изменения не вступят в силу без одобрения граждан, отмечает RT.

