Путин хочет провести в 2023 году в РФ Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Кремль намерен провести в России в этом году Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это следует из поручения президента РФ Владимира Путина, который распорядился до 15 февраля разработать и представить ему концепцию проведения такого мероприятия.

Ответственными за выполнение назначены Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с министерствами просвещения, науки и высшего образования. Поручение сформулировано и утверждено по итогам заседания Госсовета 22 декабря 2022 года, сообщает сайт Кремля.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди прочего президент рекомендовал руководителям регионов до конца года создать у себя орган исполнительной власти, ответственный за реализацию молодежной политики. Кроме того, до 1 декабря Путин распорядился утвердить стратегию реализации молодежной политики России до 2030 года.

