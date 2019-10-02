Путин: Фокусов с доплатами медикам быть не должно
2 октября 201922:37
Владимир Путин поручил проконтролировать компенсационные выплаты врачам. Как сообщает РИА Новости об этом российский президент заявил в ходе совещания о модернизации здравоохранения в Кремле.
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", - приводит агентство слова главы государства.
Путин подчеркнул, что эффективность и качество работы врачей влияют на очень многие аспекты, в том числе продолжительность жизни, демографию и здоровье граждан.
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