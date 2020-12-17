Путин: Если бы хотели отравить Навального, довели бы до конца

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции рассказал об отношении к расследованию оппозиционера Алексея Навального о своем отравлении.

"Это не расследование, это легализация материалов западных спецслужб. Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. И пользуются телефонами там, где считают нужным. Но значит, пациент берлинской клиники пользуется поддержкой западных спецслужб. Это любопытно. Тогда спецслужбы, естественно, должны за ним присматривать. Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен. Если бы хотели, довели бы до конца. Жена его ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду", - добавил Путина.