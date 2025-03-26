Путин: «Движение первых» включает более 11 млн человек

В ходе заседания наблюдательного совета движения он заметил, что «это уже приличная армия».

«И что очень важно, движение активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что движение должно давать детям на всей территории страны равные возможности, сообщает RT.



