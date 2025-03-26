Путин: «Движение первых» включает более 11 млн человек
26 марта 202517:50
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» растёт и ширится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания наблюдательного совета движения он заметил, что «это уже приличная армия».
«И что очень важно, движение активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что движение должно давать детям на всей территории страны равные возможности, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru