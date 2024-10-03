Путин: До конца года в России построят еще 400 школ

До конца года в России будут построены еще 400 школ, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Учитель года».

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Глава государства отметил, что образовательный процесс в России должен быть цельным и отвечать запросам XXI века. По словам президента, получающие образование должны приобщаться к сплочающим общество ценностям.

Кроме того, президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 180 школ было построено в Москве с 2011 года. Он отмечал, что в ближайшие три года в столице планируется возвести еще около 100 школ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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