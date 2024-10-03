Путин: До конца года в России построят еще 400 школ
До конца года в России будут построены еще 400 школ, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Учитель года».
Глава государства отметил, что образовательный процесс в России должен быть цельным и отвечать запросам XXI века. По словам президента, получающие образование должны приобщаться к сплочающим общество ценностям.
Кроме того, президент отдельно поблагодарил педагогов из новых и приграничных регионов за работу в непростых условиях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 180 школ было построено в Москве с 2011 года. Он отмечал, что в ближайшие три года в столице планируется возвести еще около 100 школ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
- Путин поддержал введение «Разговоров о важном» в детских садах
- Экономист заявила, что россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей в месяц
- Правоохранители нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша
- Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили провокацию против дипломата из РФ
- Нарышкин: Запад не хочет соблюдать «красные линии» России
- Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара под контроль
- Подарок учителю в этом году обойдется россиянам до 1,6 тысячи рублей
- СМИ: Пожар произошел на территории ИК-10 в Екатеринбурге
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru