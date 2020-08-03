Путин дал Медведеву с супругой дипломатические паспорта
Заместитель председателя Совета безопасности, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев и его жена Светлана Медведева получат дипломатические паспорта. Эти удостоверения личности дают право облегченного и безвизового въезда в целый ряд государств, входящих в Шенгенское соглашение.
Распоряжение на этот счёт подписал президент России Владимир Путин. Указ размещён на официальном портале правовой информации указу. Таким образом Медведев включён в обновленный список лиц, которые получают такие паспорта.
Кроме Медведевых в перечень добавлены руководители международных организаций и их заместители, а также другие персоны, о которых просили федеральные органы государственной власти на мотивированной основе, отмечает Ura.ru. Указ вступает в силу со дня публикации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- В МИД РФ заявили послу Белоруссии о беспочвенном задержании россиян
- Путин дал Медведеву с супругой дипломатические паспорта
- Медведев хочет усложнить выдачу права на работу мигрантам
- Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, оправдав за хулиганство
- На месте захвата банка в Киеве не нашли взрывчатку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru