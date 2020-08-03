Путин дал Медведеву с супругой дипломатические паспорта

Заместитель председателя Совета безопасности, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев и его жена Светлана Медведева получат дипломатические паспорта. Эти удостоверения личности дают право облегченного и безвизового въезда в целый ряд государств, входящих в Шенгенское соглашение.

Распоряжение на этот счёт подписал президент России Владимир Путин. Указ размещён на официальном портале правовой информации указу. Таким образом Медведев включён в обновленный список лиц, которые получают такие паспорта.

Кроме Медведевых в перечень добавлены руководители международных организаций и их заместители, а также другие персоны, о которых просили федеральные органы государственной власти на мотивированной основе, отмечает Ura.ru. Указ вступает в силу со дня публикации.

